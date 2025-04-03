Не Юра Борисов: Невеста Лепса назвала «самого гениального» российского актёра

Аврора Киба, юная невестка Григория Лепса, считает Дмитрия Нагиева «самым гениальным актёром русского Голливуда». В беседе с «Газетой.ru» она подчеркнула, что артист отличается харизматичностью.

«Я обожаю Дмитрия Нагиева и считаю его самым гениальным актёром нашего русского Голливуда. Он очень харизматичный», — отметила Киба.

Возлюбленная Лепса также призналась, что среди российских сериалов ей нравится драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.