Не Юра Борисов: Невеста Лепса назвала «самого гениального» российского актёра
Невеста Лепса Киба считает Нагиева «самым гениальным актёром русского Голливуда»
Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © Telegram / Григорий Лепс
Аврора Киба, юная невестка Григория Лепса, считает Дмитрия Нагиева «самым гениальным актёром русского Голливуда». В беседе с «Газетой.ru» она подчеркнула, что артист отличается харизматичностью.
«Я обожаю Дмитрия Нагиева и считаю его самым гениальным актёром нашего русского Голливуда. Он очень харизматичный», — отметила Киба.
Возлюбленная Лепса также призналась, что среди российских сериалов ей нравится драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.
«Один из самых классных сериалов, который я посмотрела за последнее время, — это «Жизнь по вызову». Конечно, сколько у него фанатов! Лизу Моряк обожаю», — заключила Киба.
Напомним, 62-летний Григорий Лепс собирается жениться на Авроре Кибе, который всего 19 лет. Свадьба запланирована на лето 2025 года. Певец хочет завести с будущей женой троих детей. Ранее Life.ru выяснил, сколько Лепс потратит на свадьбу.