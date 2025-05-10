«Не трогай!» Лепс вышел из себя после вопроса журналистки о разрыве с 19-летней невестой

Певец Григорий Лепс пришёл в ярость после безобидного вопроса журналиста о личной жизни и отложенной свадьбе с 19-летней Авророй Кибой. Он грубо попросил не касаться подобных моментов, чем только подогрел слухи о своём расставании с юной избранницей.

«Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай», — крикнул он недоумевающей журналистке на одном из светских мероприятий, обозвав её при этом «лошадью» и «кобылой».

Затем Лепс нецензурно выругался и продолжил общение с другими журналистами, демонстративно отойдя от «обидчицы». При этом музыкант не говорил больше об отношениях с юной невестой, а пустился в пространственные рассуждения о семейных ценностях и своих детях.