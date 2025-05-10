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10 мая, 09:46

«Не трогай!» Лепс вышел из себя после вопроса журналистки о разрыве с 19-летней невестой

Лепс обозвал журналистку «кобылой» и обругал за вопрос про свадьбу с Кибой

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Певец Григорий Лепс пришёл в ярость после безобидного вопроса журналиста о личной жизни и отложенной свадьбе с 19-летней Авророй Кибой. Он грубо попросил не касаться подобных моментов, чем только подогрел слухи о своём расставании с юной избранницей.

«Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай», — крикнул он недоумевающей журналистке на одном из светских мероприятий, обозвав её при этом «лошадью» и «кобылой».

Затем Лепс нецензурно выругался и продолжил общение с другими журналистами, демонстративно отойдя от «обидчицы». При этом музыкант не говорил больше об отношениях с юной невестой, а пустился в пространственные рассуждения о семейных ценностях и своих детях.

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Ранее сообщалось, что свадьба Григория Лепса и его 19-летней невесты Авроры Кибы откладывается. Изначально планировавшееся летом торжество якобы пришлось перенести из-за финансовых затруднений певца. Как стало известно, артист взял крупный кредит в размере 300 миллионов рублей для финансирования нового бизнес-проекта. По словам коллег, все средства были направлены на открытие нового элитного бара, поэтому денег на свадьбу сейчас нет. Сама Аврора также подтвердила, что подготовка к бракосочетанию не ведётся.

Татьяна Миссуми
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