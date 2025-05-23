«Сложно назвать топовой звездой»: Раскрыт необычный райдер Вани Дмитриенко
Продюсер Дворцов: Ваня Дмитриенко просит за выступление около 3 миллионов рублей
Ваня Дмитриенко. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Молодой российский исполнитель Ваня Дмитриенко просит за выступление около трёх миллионов рублей, рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, певцу также требуется просторная гримёрка со всеми удобствами, а ещё чай, кофе, соки, кола и энергетики.
Впрочем, есть в райдере артиста и весьма необычные пожелания, например, белые брендовые носки для себя и каждого члена команды и шоколадные яйца. Собеседник издания «Абзац» полагает, что в будущем музыкант сможет повысить ценник, набрав популярности за счёт пиара.
«Певца сложно назвать на сегодняшний день топовой звездой. Мне кажется, ради этого пиарщики Вани придумали роман с Анной Пересильд. В ближайшем будущем он сможет увеличить свой гонорар. История не новая, так в шоу-бизнесе делают все», — подчеркнул продюсер.
Напомним, в начале года дочь Юлии Пересильд намекнула на роман с известным певцом. А на днях она публично поцеловалась с Ваней Дмитриенко, подтвердив слухи о романтических отношениях.