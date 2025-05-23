«Сложно назвать топовой звездой»: Раскрыт необычный райдер Вани Дмитриенко

Молодой российский исполнитель Ваня Дмитриенко просит за выступление около трёх миллионов рублей, рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, певцу также требуется просторная гримёрка со всеми удобствами, а ещё чай, кофе, соки, кола и энергетики.

Впрочем, есть в райдере артиста и весьма необычные пожелания, например, белые брендовые носки для себя и каждого члена команды и шоколадные яйца. Собеседник издания «Абзац» полагает, что в будущем музыкант сможет повысить ценник, набрав популярности за счёт пиара.

«Певца сложно назвать на сегодняшний день топовой звездой. Мне кажется, ради этого пиарщики Вани придумали роман с Анной Пересильд. В ближайшем будущем он сможет увеличить свой гонорар. История не новая, так в шоу-бизнесе делают все», — подчеркнул продюсер.