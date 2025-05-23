Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 14:54

«Сложно назвать топовой звездой»: Раскрыт необычный райдер Вани Дмитриенко

Продюсер Дворцов: Ваня Дмитриенко просит за выступление около 3 миллионов рублей

Ваня Дмитриенко. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Ваня Дмитриенко. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Молодой российский исполнитель Ваня Дмитриенко просит за выступление около трёх миллионов рублей, рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, певцу также требуется просторная гримёрка со всеми удобствами, а ещё чай, кофе, соки, кола и энергетики.

Впрочем, есть в райдере артиста и весьма необычные пожелания, например, белые брендовые носки для себя и каждого члена команды и шоколадные яйца. Собеседник издания «Абзац» полагает, что в будущем музыкант сможет повысить ценник, набрав популярности за счёт пиара.

«Певца сложно назвать на сегодняшний день топовой звездой. Мне кажется, ради этого пиарщики Вани придумали роман с Анной Пересильд. В ближайшем будущем он сможет увеличить свой гонорар. История не новая, так в шоу-бизнесе делают все», — подчеркнул продюсер.

«Очередной малышке – удачи»: Саша Айс прокомментировала роман Вани Дмитриенко с Анной Пересильд
«Очередной малышке – удачи»: Саша Айс прокомментировала роман Вани Дмитриенко с Анной Пересильд

Напомним, в начале года дочь Юлии Пересильд намекнула на роман с известным певцом. А на днях она публично поцеловалась с Ваней Дмитриенко, подтвердив слухи о романтических отношениях.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar