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23 мая, 05:15

«Очередной малышке – удачи»: Саша Айс прокомментировала роман Вани Дмитриенко с Анной Пересильд

Бывшая Дмитриенко надеется, что он не разобьёт сердце 16-летней дочери Пересильд

Ваня Дмитриенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitrienko_vanya

Ваня Дмитриенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitrienko_vanya

Бывшая девушка певца Вани Дмитриенко, блогерша Саша Айс, не смогла остаться в стороне от известия о его новом романе с актрисой Анной Пересильд. Она призналась, что до сих пор тяжело переживает их разрыв и выразила беспокойство за чувства новой избранницы артиста.

Саша Айс поделилась своими эмоциями, отметив, что расставание с Дмитриенко стало для неё настоящим шоком.

«Никому не пожелаю пережить то, что пережила я. До сих пор бросает то в жар, то в холод от шока, разочарования, мнимости и голословности», – написала она в своём блоге.

Кроме того, блогерша осторожно намекнула на то, что роман Вани и Анны может не продлиться долго.

«Держу пальцы за то, чтобы лиричный герой в романтическом образе не разбил сердце очередной малышке», – добавила Саша.

Причины разрыва с Дмитриенко она не раскрыла, но подписчики предполагают, что инициатором расставания стал сам артист.

Торт в лицо и розовый медведь: Дочь Юлии Пересильд ярко отпраздновала 16-летие
Торт в лицо и розовый медведь: Дочь Юлии Пересильд ярко отпраздновала 16-летие

Напомним, о романе Вани и 16-летней Анны Пересильд стало известно после их появления на церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025». В сети также появилось видео, на котором Дмитриенко целует Пересильд возле ресторана в день её рождения.

Юния Ларсон
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