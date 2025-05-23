«Очередной малышке – удачи»: Саша Айс прокомментировала роман Вани Дмитриенко с Анной Пересильд
Бывшая Дмитриенко надеется, что он не разобьёт сердце 16-летней дочери Пересильд
Ваня Дмитриенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitrienko_vanya
Бывшая девушка певца Вани Дмитриенко, блогерша Саша Айс, не смогла остаться в стороне от известия о его новом романе с актрисой Анной Пересильд. Она призналась, что до сих пор тяжело переживает их разрыв и выразила беспокойство за чувства новой избранницы артиста.
Саша Айс поделилась своими эмоциями, отметив, что расставание с Дмитриенко стало для неё настоящим шоком.
«Никому не пожелаю пережить то, что пережила я. До сих пор бросает то в жар, то в холод от шока, разочарования, мнимости и голословности», – написала она в своём блоге.
Кроме того, блогерша осторожно намекнула на то, что роман Вани и Анны может не продлиться долго.
«Держу пальцы за то, чтобы лиричный герой в романтическом образе не разбил сердце очередной малышке», – добавила Саша.
Причины разрыва с Дмитриенко она не раскрыла, но подписчики предполагают, что инициатором расставания стал сам артист.
Напомним, о романе Вани и 16-летней Анны Пересильд стало известно после их появления на церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025». В сети также появилось видео, на котором Дмитриенко целует Пересильд возле ресторана в день её рождения.