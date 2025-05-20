Торт в лицо и розовый медведь: Дочь Юлии Пересильд ярко отпраздновала 16-летие

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя начала принимать поздравления с 16-летием ещё в полночь. Друзья устроили импровизированное шоу во дворе: с танцами, песнями и аниматором в костюме розового медведя. Под Lady Gaga и хохот младшая сестра Маша неожиданно метко бросила торт в лицо имениннице — но Анна только посмеялась и продолжила веселиться вместе со всеми.

Сестра бросила в Анну Пересильд торт. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anka.peresild_

Позже девушка опубликовала трогательный пост, в котором поблагодарила самых близких — маму, папу, бабушку, дедушку и сестру — за любовь и тепло. Отдельные строки были адресованы и её возлюбленному — поклонники уверены, речь идёт о певце Ване Дмитриенко.

«В этом году в моей жизни появился человек, который поменял мою жизнь кардинально. Человек, благодаря которому я поняла, что такое настоящая любовь», — призналась Анна.

К посту актриса приложила детские фотографии, сделанные в разные годы. Всё это — с атмосферой радости, принятия и той самой «самой прекрасной жизни», о которой она написала в день своего взросления.