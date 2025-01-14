«Ты уже в моей крови»: Дочь Юлии Пересильд намекнула на роман с известным певцом

15-летняя дочь Юлии Пересильд Анна намекнула на новый любовный роман с певцом Ваней Дмитриенко после расставания с коллегой по «Слову Пацана» Ярославом Могильниковым. Ролик с участием молодых людей появился в соцсетях девушки.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anka.peresild

«Ты уже в моей крови. От тебя мне сводит скулы. Мы опять выбрали жить», — поёт 19-летний Ваня в видеоролике.

Пока официального подтверждения от пары о начале отношений нет, но фанаты уже в восторге от возможного союза.