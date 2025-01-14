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Регион
14 января, 11:25

«Ты уже в моей крови»: Дочь Юлии Пересильд намекнула на роман с известным певцом

Анна Пересильд намекнула на роман с певцом Ваней Дмитриенко

15-летняя дочь Юлии Пересильд Анна намекнула на новый любовный роман с певцом Ваней Дмитриенко после расставания с коллегой по «Слову Пацана» Ярославом Могильниковым. Ролик с участием молодых людей появился в соцсетях девушки.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anka.peresild

«Ты уже в моей крови. От тебя мне сводит скулы. Мы опять выбрали жить», — поёт 19-летний Ваня в видеоролике.

Пока официального подтверждения от пары о начале отношений нет, но фанаты уже в восторге от возможного союза.

Юлия Пересильд поразила публику откровенным образом на премьере нового фильма
Юлия Пересильд поразила публику откровенным образом на премьере нового фильма

В ноябре 2024 года дочка заслуженной артистки России Юлии Пересильд — Анна — появилась в очередном откровенном наряде. Пользователи интернета раскритиковали 15-летнюю актрису за внешний вид «не по возрасту».

Обложка ©

Telegram / Anka Peresild

Николай Рюмин
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