«Как с Патриков»: На 15-летнюю дочь Пересильд обрушилась волна хейта из-за фото в откровенном наряде

Дочка заслуженной артистки России Юлии Пересильд — Анна — появилась в очередном откровенном наряде. Пользователи Сети раскритиковали 15-летнюю актрису за внешний вид «не по возрасту».

Звезда сериала «Слово пацана» опубликовала в соцсетях новую фотографию. Актриса нарядилась в бархатное чёрное платье с открытыми плечами и глубоким вырезом сзади. В Сети очень удивились практически голой спине юной артистки.

«Ты знаешь меня, как этот город. Одну из миллионов», — подписала фотографию Пересильд в телеграм-канале.

Пользователи Сети выразили негодование, что Пересильд ещё рано носить такие платья. Некоторые комментаторы задались вопросом, куда смотрят её родители — Юлия Пересильд и Алексей Учитель.

«Сколько ей лет, что она уже носит такие платья?», «Рановато повзрослела», «Уже становится похожа на девушек с Патриков», — отметили подписчики.