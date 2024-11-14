«Как с Патриков»: На 15-летнюю дочь Пересильд обрушилась волна хейта из-за фото в откровенном наряде
Актриса Анна Пересильд показала фото в платье с глубоким вырезом на спине
Анна Пересильд. Обложка © Telegram / Anka Peresild
Дочка заслуженной артистки России Юлии Пересильд — Анна — появилась в очередном откровенном наряде. Пользователи Сети раскритиковали 15-летнюю актрису за внешний вид «не по возрасту».
Звезда сериала «Слово пацана» опубликовала в соцсетях новую фотографию. Актриса нарядилась в бархатное чёрное платье с открытыми плечами и глубоким вырезом сзади. В Сети очень удивились практически голой спине юной артистки.
«Ты знаешь меня, как этот город. Одну из миллионов», — подписала фотографию Пересильд в телеграм-канале.
Пользователи Сети выразили негодование, что Пересильд ещё рано носить такие платья. Некоторые комментаторы задались вопросом, куда смотрят её родители — Юлия Пересильд и Алексей Учитель.
«Сколько ей лет, что она уже носит такие платья?», «Рановато повзрослела», «Уже становится похожа на девушек с Патриков», — отметили подписчики.
А ранее Life.ru писал, что модель Хайди Клум раскритиковали за откровенную фотосессию с 20-летней дочерью. Некоторые пользователи Сети предположили, что женщина участвует в таких фотосессиях исключительно ради денег.