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14 ноября, 19:10

«Как с Патриков»: На 15-летнюю дочь Пересильд обрушилась волна хейта из-за фото в откровенном наряде

Актриса Анна Пересильд показала фото в платье с глубоким вырезом на спине

Анна Пересильд. Обложка © Telegram / Anka Peresild

Анна Пересильд. Обложка © Telegram / Anka Peresild

Дочка заслуженной артистки России Юлии Пересильд — Анна — появилась в очередном откровенном наряде. Пользователи Сети раскритиковали 15-летнюю актрису за внешний вид «не по возрасту».

Звезда сериала «Слово пацана» опубликовала в соцсетях новую фотографию. Актриса нарядилась в бархатное чёрное платье с открытыми плечами и глубоким вырезом сзади. В Сети очень удивились практически голой спине юной артистки.

«Ты знаешь меня, как этот город. Одну из миллионов», — подписала фотографию Пересильд в телеграм-канале.

Пользователи Сети выразили негодование, что Пересильд ещё рано носить такие платья. Некоторые комментаторы задались вопросом, куда смотрят её родители — Юлия Пересильд и Алексей Учитель.

«Сколько ей лет, что она уже носит такие платья?», «Рановато повзрослела», «Уже становится похожа на девушек с Патриков», — отметили подписчики.

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А ранее Life.ru писал, что модель Хайди Клум раскритиковали за откровенную фотосессию с 20-летней дочерью. Некоторые пользователи Сети предположили, что женщина участвует в таких фотосессиях исключительно ради денег.

Дарья Нарыкова
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