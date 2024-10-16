Хайди Клум раскритиковали за откровенную фотосессию с 20-летней дочерью

Супермодель Хайди Клум оказалась под шквалом критики за участие в откровенной фотосессии с 20-летней дочерью Лени. В рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi мать и дочь позировали в нижнем белье, что вызвало негативные реакции среди пользователей Сети, пишет Daily Mail.

Читатели оставляли комментарии с критикой, называя снимки «странными» и «неуместными». Некоторые даже предположили, что Хайди участвует в таких фотосессиях исключительно ради денег.

«Хайди нуждается в серьёзной терапии. Никто не считает это уместным», — написали пользователи в комментариях.