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15 октября, 23:51

Хайди Клум раскритиковали за откровенную фотосессию с 20-летней дочерью

Хайди Клум с дочерью Лени в фотосессии для Intimissimi. Обложка © X / Naija

Хайди Клум с дочерью Лени в фотосессии для Intimissimi. Обложка © X / Naija

Супермодель Хайди Клум оказалась под шквалом критики за участие в откровенной фотосессии с 20-летней дочерью Лени. В рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi мать и дочь позировали в нижнем белье, что вызвало негативные реакции среди пользователей Сети, пишет Daily Mail.

Читатели оставляли комментарии с критикой, называя снимки «странными» и «неуместными». Некоторые даже предположили, что Хайди участвует в таких фотосессиях исключительно ради денег.

«Хайди нуждается в серьёзной терапии. Никто не считает это уместным», — написали пользователи в комментариях.

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Артём Гапоненко
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