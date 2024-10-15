Тайская модель лишилась зрения и впала в кому после тройной дозы антибиотика

Доза антибиотика «Цефтриаксон» едва не стоила жизни 31-летней модели и айтишнице из Бангкока Сасинан Чуэнлосанг. После каждого введения препарата состояние девушки ухудшалось, но врачи продолжали ставить ей уколы, не подозревая о смертельно опасном синдроме пациентки, сообщил Mash.

Проблемы со здоровьем начались у тайки ещё летом. С болью в горле и покраснением глаз она обратилась в больницу, где медики поставили ей безобидный диагноз — тонзиллит. После первого же приёма антибиотика Чуэнлосанг почувствовала недомогание. Её тело покрылось сыпью, а зрение ухудшилось. Врачи не придумали ничего лучше, как повторить курс препарата. Однако лечение не давало плодов: волдыри лишь множились, а левый глаз полностью перестал видеть.

Сасинан Чуэнлосанг до и после курса антибиотиков. Фото © Telegram / Mash

«Боль была такой сильной, что мне действительно казалось, что я вот-вот умру. Она была сильной. Всё моё тело горело и болело. Нет достаточно сильных слов, чтобы описать, что чувствовала», — поделилась Чуэнлосанг с Viral Press.

После третьего укола, когда тело бедолаги посинело, и её пришлось ввести в медикаментозную кому, медики забили тревогу. А затем у Сасинан был диагностирован редкий синдром Стивенса-Джонсона, который даёт острую реакцию на антибиотики. К счастью, сейчас девушка находится в сознании, и ей впервые назначили правильный курс лечения. Она не теряет надежды восстановить зрение и вернуться к карьере модели.