Юлия Пересильд поразила публику откровенным образом на премьере нового фильма

Актриса Юлия Пересильд вышла на публику в шикарном платье с глубоким декольте и продемонстрировала фанатам свою фигуру. Артистка появилась на премьере фильма «Финист. Первый богатырь», которая прошла 24 декабря в Москве. Фотографиями она поделилась в социальных сетях.

«Мне всегда сложно смотреть фильмы со своим участием. Особенно в первый раз и на премьере со зрителями. Всё просто: Страшно! Ведь уже ничего не исправишь — это на всю жизнь...», — прокомментировала мероприятие артистка.

40-летняя Пересильд позировала перед фотографами в изумрудном атласном макси-платье. Образ актриса дополнила серьгами, колье и браслетом. Также она пришла на премию с укладкой и макияжем с чёрными стрелками и красными губами. Несмотря на свой возраст Пересильд вызвала бурю эмоций у аудитории.