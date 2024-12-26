Юлия Пересильд поразила публику откровенным образом на премьере нового фильма
Актриса Юлия Пересильд появилась на публике в платье с глубоким декольте
Юлия Пересильд на премии фильма «Финист. Первый богатырь». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ juliaperesild
Актриса Юлия Пересильд вышла на публику в шикарном платье с глубоким декольте и продемонстрировала фанатам свою фигуру. Артистка появилась на премьере фильма «Финист. Первый богатырь», которая прошла 24 декабря в Москве. Фотографиями она поделилась в социальных сетях.
«Мне всегда сложно смотреть фильмы со своим участием. Особенно в первый раз и на премьере со зрителями. Всё просто: Страшно! Ведь уже ничего не исправишь — это на всю жизнь...», — прокомментировала мероприятие артистка.
40-летняя Пересильд позировала перед фотографами в изумрудном атласном макси-платье. Образ актриса дополнила серьгами, колье и браслетом. Также она пришла на премию с укладкой и макияжем с чёрными стрелками и красными губами. Несмотря на свой возраст Пересильд вызвала бурю эмоций у аудитории.
Недавно своим образом фанатов удивила и певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). Она снова превзошла все ожидания публики и появилась в своих соцсетях с кардинально другим имджем. Артистка показала аудитории свою короткую стрижку, выразительный макияж с чёрной подводкой, серебристыми тенями и коричневыми губами. Дополняли образ стразы на лице и септум (кольцо в носу). Подписчиков такие изменения поразили и они оставили кучу восторженных комментариев.