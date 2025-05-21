Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко подтвердили роман, поцеловавшись на публике
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dmitrienko_vanya, anka.peresild_
В день своего 16-летия актриса Анна Пересильд, звезда сериала «Слово пацана», перестала скрывать романтические отношения с певцом Ваней Дмитриенко. Как сообщает Super.ru, пара впервые публично проявила свои чувства, поцеловавшись на праздничной вечеринке.
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко. Видео © Telegram/Super.ru
Мероприятие, посвящённое дню рождения Анны, проходило в одном из московских ресторанов. Журналистам удалось запечатлеть момент, когда именинница и Дмитриенко, обнявшись, вышли на улицу, держась за руки, а затем поцеловались.
Несмотря на наличие фотографий, ни Пересильд, ни Дмитриенко пока не дали официальных комментариев по поводу их отношений. Ранее они активно опровергали слухи о романе, утверждая, что их связывает лишь дружба, возникшая после совместной работы над музыкальным клипом.
Актриса объясняла, что даже в случае появления возлюбленного она предпочтёт не афишировать личную жизнь. Такое решение обусловлено её прошлым опытом с Ярославом Могильниковым. Разрыв с актёром сильно задел Пересильд, и она открыто делилась своими переживаниями в социальных сетях. После расставания они не поддерживают общение.
Как ранее сообщал Life.ru, накануне актриса ярко отметила своё 16-летие. Дочь Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя начала праздновать свой день рождения, как только часы пробили полночь. Друзья организовали для неё импровизированное представление прямо во дворе: танцы, песни и аниматор в плюшевом костюме розового медведя. Под музыку Lady Gaga и всеобщий смех младшая сестра неожиданно запустила тортом в лицо имениннице, которая восприняла это с юмором, рассмеялась и продолжила веселье вместе с остальными гостями.