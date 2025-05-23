Госпитализированному Киркорову диагностировали воспаление суставов

Филипп Киркоров столкнулся с осложнениями после ожога руки, полученного во время апрельских концертов в Петербурге. Медицинская справка артиста, копию которой опубликовала журналистка Алёна Жигалова, подтверждает развитие бурсита — воспаления суставов. Проблемы с заживлением ран усугубились из-за хронического заболевания, которое замедляет восстановительные процессы в организме.

По словам пресс-секретаря Екатерины Успенской, Киркоров находится под наблюдением врачей, но информация об экстренной госпитализации, особенно связанной с пластическими операциями, не соответствует действительности. Она назвала такие заявления спекуляциями, призванными привлечь внимание к именам тех, кто их распространяет.