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23 мая, 14:28

Госпитализированному Киркорову диагностировали воспаление суставов

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Филипп Киркоров столкнулся с осложнениями после ожога руки, полученного во время апрельских концертов в Петербурге. Медицинская справка артиста, копию которой опубликовала журналистка Алёна Жигалова, подтверждает развитие бурсита — воспаления суставов. Проблемы с заживлением ран усугубились из-за хронического заболевания, которое замедляет восстановительные процессы в организме.

Медсправка Киркорова. Фото © Telegram / «Алёна, Блин!»

Медсправка Киркорова. Фото © Telegram / «Алёна, Блин!»

По словам пресс-секретаря Екатерины Успенской, Киркоров находится под наблюдением врачей, но информация об экстренной госпитализации, особенно связанной с пластическими операциями, не соответствует действительности. Она назвала такие заявления спекуляциями, призванными привлечь внимание к именам тех, кто их распространяет.

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Напомним, о госпитализации Филиппа Киркорова в Москве стало известно сегодня. Оказалось, что он уже две недели лежит в больнице. Причиной стали осложнения после ожога, который певец получил в ходе выступления в Петербурге в конце апреля.

Юрий Лысенко
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