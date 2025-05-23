Стафилококк, сепсис, ампутация: Врач раскрыл худший прогноз для Киркорова после ожога

Певец Филипп Киркоров, попавший с осложнениями в больницу после ожога на последнем концерте, рискует получить серьёзные проблемы со здоровьем, такие как сепсис или стафилококк, ведь ситуация осложняется сахарным диабетом у музыканта. Об этом рассказал Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков.

Ожог — это просто рана, через которую может попасть инфекция. Сахарный диабет — это как условие, как сахарный бульон или сироп, в который попадают микробы, и им там очень комфортно. Естественно, что у человека с высоким уровнем сахара в крови распространение инфекции пойдёт быстрее. Андрей Звонков Врач-терапевт

Медик отметил, что через ожоговую рану в организм может попасть очень «злая» инфекция, например стафилококк. Подобные болезни тяжело поддаются лечению и часто очень устойчивы к антибиотикам, продолжил врач. По его мнению, «исход может быть печальным». Наихудшим вариантом, считает Звонков, может стать сепсис, который приведёт к ампутации конечности.