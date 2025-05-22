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22 мая, 07:52

Модный бизнес Филиппа Киркорова окончательно развалился, ФНС начала ликвидацию

SHOT: Налоговая служба начала ликвидацию бутика Филиппа Киркорова «Phil 4 You»

Филипп Киркоров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Филипп Киркоров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Налоговая служба инициировала ликвидацию бренда российского певца Филиппа Киркорова Phil 4 You. Компания, зарегистрированная 13 лет назад, занималась продажей одежды и обуви, однако бизнес оказался нерентабельным. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В 2011 году Киркоров открыл бутик «Phil 4 You», где продавались фирменные вещи, в том числе сценическая одежда и аксессуары. На начальном этапе товары пользовались спросом, однако клиенты жаловались на некачественное обслуживание. В 2014-м бутик переехал в сток-центр «Остатки сладки», а затем и вовсе закрылся из-за падения спроса.

Несмотря на прекращение деятельности, юридическое лицо не было ликвидировано. В ноябре прошлого года Федеральная налоговая служба заблокировала счета ООО «Филл фо ю», а теперь начала процедуру ликвидации компании.

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Ранее Life.ru рассказал, что Киркоров появился в американском шоу Джимми Фэллона, его фотографию показали по время рубрики Tonight Show Look-alikes. Зрители обычно присылают фото людей, похожих на ведущего. Жительница Флориды по имени Лена Кернер отправила портрет исполнителя. Фэллон же внимательно рассмотрел фотографию, а после примерки парика, имитирующего прическу Киркорова, признался, что хотел бы иметь такие же волосы.

Наталья Афонина
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