«Он икона»: Филипп Киркоров засветился в шоу американского телеведущего Джимми Фэллона
Американский телеведущий Джимми Фэллон во время шоу перевоплотился в Киркорова
Киркоров и Фэллон. Обложка © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Американский телеведущий Джимми Фэллон примерил на себя образ российского певца Филиппа Киркорова в эфире своего авторского вечернего телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Он показал фотографию музыканта и признался, что хотел бы иметь точно такие же волосы.
Фэллон перевоплощается в Киркорова Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Всё происходило в рамках рубрики Tonight Show Look-alikes. По традиции зрители присылают в редакцию фотографии людей, которые, по их мнению, похожи на Фэллона. На этот раз жительница Флориды Лена Кернер прислала портрет короля российской эстрады. 50-летний ведущий долго изучал фотографию и даже примерил парик, напоминающий причёску Киркорова.
Киркоров и Фэллон. Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Фэллон в образе Киркорова. Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
«Он болгарско-русская поп-икона. Говорят, я похож на него. Не вижу сам этого, но хотел бы иметь такие же волосы», — пошутил Фэллон.
Ранее Life.ru писал, что слухи о возможном романе между 28-летней певицей Люсей Чеботиной и 58-летним Филиппом Киркоровым набрали обороты в Сети. Артистка сама решила расставить точки над «i», прокомментировав домыслы у себя в соцсетях. Она призналась, что только дружит с Киркоровым, а романа у них нет.