«‎Он икона»: Филипп Киркоров засветился в шоу американского телеведущего Джимми Фэллона

Американский телеведущий Джимми Фэллон примерил на себя образ российского певца Филиппа Киркорова в эфире своего авторского вечернего телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Он показал фотографию музыканта и признался, что хотел бы иметь точно такие же волосы.

Фэллон перевоплощается в Киркорова Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Всё происходило в рамках рубрики Tonight Show Look-alikes. По традиции зрители присылают в редакцию фотографии людей, которые, по их мнению, похожи на Фэллона. На этот раз жительница Флориды Лена Кернер прислала портрет короля российской эстрады. 50-летний ведущий долго изучал фотографию и даже примерил парик, напоминающий причёску Киркорова.

Киркоров и Фэллон. Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Фэллон в образе Киркорова. Фото © YouTube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

«Он болгарско-русская поп-икона. Говорят, я похож на него. Не вижу сам этого, но хотел бы иметь такие же волосы», — пошутил Фэллон.