«Отвалите»: Чеботина прокомментировала слухи о планах родить ребёнка от Киркорова
Чеботина заявила, что испытывает к Киркорову лишь дружеские чувства
Филипп Киркоров и Люся Чеботина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Слухи о возможном романе между 28-летней певицей Люсей Чеботиной и 58-летним Филиппом Киркоровым набирали обороты в Сети. Артистка сама решила расставить точки над «i», прокомментировав домыслы у себя в соцсетях.
Чеботина категорично заявила: никакой любовной связи с поп-королём нет.
«Филипп — мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт <...> И мы не собираемся заводить с ним ребёнка, как об этом говорят», — отметила она.
Певица отдельно подчеркнула, что Киркоров не является её продюсером. Также артистка заявила, что она всего добилась сама.
«Я не встречаюсь ни с каким женатым дедушкой, и у меня нет продюсера или спонсора. Зарабатываю на жизнь собственным трудом», — написала Чеботина, призвав «отвалить» от неё с фейками и вбросами.
Ранее поклонников Филиппа Киркорова начал беспокоить внешний вид певца, который изрядно похудел и стал выглядеть крайне утомлённым. Фанаты опасаются, что у их любимца начали развиваться серьёзные заболевания.