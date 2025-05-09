«Отвалите»: Чеботина прокомментировала слухи о планах родить ребёнка от Киркорова

Слухи о возможном романе между 28-летней певицей Люсей Чеботиной и 58-летним Филиппом Киркоровым набирали обороты в Сети. Артистка сама решила расставить точки над «i», прокомментировав домыслы у себя в соцсетях.

Чеботина категорично заявила: никакой любовной связи с поп-королём нет.

«Филипп — мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт <...> И мы не собираемся заводить с ним ребёнка, как об этом говорят», — отметила она.

Певица отдельно подчеркнула, что Киркоров не является её продюсером. Также артистка заявила, что она всего добилась сама.

«Я не встречаюсь ни с каким женатым дедушкой, и у меня нет продюсера или спонсора. Зарабатываю на жизнь собственным трудом», — написала Чеботина, призвав «отвалить» от неё с фейками и вбросами.