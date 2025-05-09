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9 мая, 06:56

«Отвалите»: Чеботина прокомментировала слухи о планах родить ребёнка от Киркорова

Чеботина заявила, что испытывает к Киркорову лишь дружеские чувства

Филипп Киркоров и Люся Чеботина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Филипп Киркоров и Люся Чеботина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Слухи о возможном романе между 28-летней певицей Люсей Чеботиной и 58-летним Филиппом Киркоровым набирали обороты в Сети. Артистка сама решила расставить точки над «i», прокомментировав домыслы у себя в соцсетях.

Чеботина категорично заявила: никакой любовной связи с поп-королём нет.

«Филипп — мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт <...> И мы не собираемся заводить с ним ребёнка, как об этом говорят», — отметила она.

Певица отдельно подчеркнула, что Киркоров не является её продюсером. Также артистка заявила, что она всего добилась сама.

«Я не встречаюсь ни с каким женатым дедушкой, и у меня нет продюсера или спонсора. Зарабатываю на жизнь собственным трудом», — написала Чеботина, призвав «отвалить» от неё с фейками и вбросами.

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Ранее поклонников Филиппа Киркорова начал беспокоить внешний вид певца, который изрядно похудел и стал выглядеть крайне утомлённым. Фанаты опасаются, что у их любимца начали развиваться серьёзные заболевания.

Владимир Озеров
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