Болезненный и уставший: Фанаты бьют тревогу из-за вида Филиппа Киркорова
У Киркорова заподозрили ряд заболеваний из-за резкого похудения и уставшего вида
Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Заметные изменения произошли с 58-летним певцом Филиппом Киркоровым. Изрядно похудевший артист выглядит сейчас крайне утомлённым, на что обратили внимание поклонники знаменитости. Они опасаются, что у Киркорова начали развиваться серьёзные заболевания. Слухи подогрел и тот факт, что у исполнителя развиваются проблемы с голосовыми связками и артикуляцией: судя по последним видео в Сети, в одних песнях он не справляется с вокалом, в других – смазывает слова.
Во внешности певца произошли заметные изменения. Фото © Telegram / Филипп Киркоров
Ситуация кажется тревожной не только потому, что артист выглядит утомлённым и не справляется с собственными песнями, но и из-за его болезненного внешнего вида. И хотя за последнее время Киркоров перенёс несколько пластических операций на лице и теле, свежее и краше, по мнению поклонников, они его не сделали. К тому же, поп-король резко похудел, что тоже дало основания для дурных мыслей у общественности.
Напомним, что совсем недавно имя артиста было замешано в неприятном инциденте с Андреем Малаховым, который похвастался дорогущим подарком в честь 58-летия Филиппа Киркорова. После того, как телеведущий подарил певцу два вязаных букета за 1,5 миллиона, у общественников возникли вопросы о его приоритетах в финансовых тратах на фоне участия РФ в спецоперации.