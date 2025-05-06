Болезненный и уставший: Фанаты бьют тревогу из-за вида Филиппа Киркорова

Заметные изменения произошли с 58-летним певцом Филиппом Киркоровым. Изрядно похудевший артист выглядит сейчас крайне утомлённым, на что обратили внимание поклонники знаменитости. Они опасаются, что у Киркорова начали развиваться серьёзные заболевания. Слухи подогрел и тот факт, что у исполнителя развиваются проблемы с голосовыми связками и артикуляцией: судя по последним видео в Сети, в одних песнях он не справляется с вокалом, в других – смазывает слова.

Во внешности певца произошли заметные изменения. Фото © Telegram / Филипп Киркоров

Ситуация кажется тревожной не только потому, что артист выглядит утомлённым и не справляется с собственными песнями, но и из-за его болезненного внешнего вида. И хотя за последнее время Киркоров перенёс несколько пластических операций на лице и теле, свежее и краше, по мнению поклонников, они его не сделали. К тому же, поп-король резко похудел, что тоже дало основания для дурных мыслей у общественности.