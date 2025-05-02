Вопрос приоритетов: Малахову предложили поддержать бойцов СВО после подарка Киркорову за ₽1,5 млн

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с предложением к телеведущему Андрею Малахову. Парламентарий предложил знаменитости направить 1,5 млн рублей, потраченные им на приобретение букета для певца Филиппа Киркорова, на поддержку бойцов СВО. Иванов также высказал мнение, что Малахову необходимо изменить свои приоритеты.

«Каждый волен распоряжаться своими средствами по своему усмотрению. Но когда мы видим подобные демонстрации роскоши, особенно в период, когда наша страна сталкивается с серьёзными вызовами, невольно задумываешься о приоритетах. Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — сказал Иванов в беседе с изданием NEWS.ru.

В качестве альтернативы Иванов предложил направить деньги на помощь нуждающимся семьям. По мнению депутата, такой благородный поступок со стороны Малахова вызвал бы со стороны общественности гораздо больше уважения.

А яблоком раздора в данной ситуации стали два вязаных букета цветов от бренда Bottega Veneta, которые телеведущий подарил певцу Филиппу Киркорову на его 58-й день рождения.