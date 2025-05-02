Вопрос приоритетов: Малахову предложили поддержать бойцов СВО после подарка Киркорову за ₽1,5 млн
Депутат Иванов предложил Малахову отправить ₽1,5 млн бойцам СВО или нуждающимся
Андрей Малахов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ malakhov007
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с предложением к телеведущему Андрею Малахову. Парламентарий предложил знаменитости направить 1,5 млн рублей, потраченные им на приобретение букета для певца Филиппа Киркорова, на поддержку бойцов СВО. Иванов также высказал мнение, что Малахову необходимо изменить свои приоритеты.
«Каждый волен распоряжаться своими средствами по своему усмотрению. Но когда мы видим подобные демонстрации роскоши, особенно в период, когда наша страна сталкивается с серьёзными вызовами, невольно задумываешься о приоритетах. Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — сказал Иванов в беседе с изданием NEWS.ru.
В качестве альтернативы Иванов предложил направить деньги на помощь нуждающимся семьям. По мнению депутата, такой благородный поступок со стороны Малахова вызвал бы со стороны общественности гораздо больше уважения.
А яблоком раздора в данной ситуации стали два вязаных букета цветов от бренда Bottega Veneta, которые телеведущий подарил певцу Филиппу Киркорову на его 58-й день рождения.
Ранее сообщалось, что продюсер Яна Рудковская подарила Киркорову на день рождения чуть менее дорогой, но крайне ценный подарок. Теперь у исполнителя есть уникальное миниатюрное кресло от бренда Louis Vuitton. Стоимость изделия составляет 600 тысяч рублей.