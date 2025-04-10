«Богатая и влюблённая»: Малахов намекнул на нового ухажёра Елены Степаненко
Малахов показал совместное видео со Степаненко и намекнул, что она влюблена
Андрей Малахов и Елена Степаненко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Валерий Шарифулин
Телеведущий Андрей Малахов показал кадры с заслуженной артисткой России Еленой Степаненко в её день рождения. На личной странице в социальной сети он поздравил юмористку с 72-летием и показал видео с их совместным танцем на празднике.
Андрей Малахов показал танец с Еленой Степаненко. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/malakhov007
«Богатая, красивая и влюблённая! С днём рождения, Елена», — подписал публикацию Малахов, возможно, намекая на новый статус Степаненко.
Ранее Life.ru рассказывал, что Елена Степаненко закрыла свою юридическое лицо в России в феврале этого года. Через компанию проходили доходы от её выступлений и организовывались концерты. На сцене артистка не появлялась с 2021 года.