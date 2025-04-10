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10 апреля, 19:34

«Богатая и влюблённая»: Малахов намекнул на нового ухажёра Елены Степаненко

Малахов показал совместное видео со Степаненко и намекнул, что она влюблена

Андрей Малахов и Елена Степаненко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Валерий Шарифулин

Андрей Малахов и Елена Степаненко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Валерий Шарифулин

Телеведущий Андрей Малахов показал кадры с заслуженной артисткой России Еленой Степаненко в её день рождения. На личной странице в социальной сети он поздравил юмористку с 72-летием и показал видео с их совместным танцем на празднике.

Андрей Малахов показал танец с Еленой Степаненко. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/malakhov007

«Богатая, красивая и влюблённая! С днём рождения, Елена», — подписал публикацию Малахов, возможно, намекая на новый статус Степаненко.

Эрнст строчкой из песни ответил на вопрос об уходе Малахова с Первого канала
Эрнст строчкой из песни ответил на вопрос об уходе Малахова с Первого канала

Ранее Life.ru рассказывал, что Елена Степаненко закрыла свою юридическое лицо в России в феврале этого года. Через компанию проходили доходы от её выступлений и организовывались концерты. На сцене артистка не появлялась с 2021 года.

Юрий Лысенко
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