«Богатая и влюблённая»: Малахов намекнул на нового ухажёра Елены Степаненко

Телеведущий Андрей Малахов показал кадры с заслуженной артисткой России Еленой Степаненко в её день рождения. На личной странице в социальной сети он поздравил юмористку с 72-летием и показал видео с их совместным танцем на празднике.

Андрей Малахов показал танец с Еленой Степаненко. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/malakhov007

«Богатая, красивая и влюблённая! С днём рождения, Елена», — подписал публикацию Малахов, возможно, намекая на новый статус Степаненко.