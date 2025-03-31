Эрнст строчкой из песни ответил на вопрос об уходе Малахова с Первого канала

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что не жалеет об уходе телеведущего Андрея Малахова, а также юмориста Евгения Петросяна и других звёзд. Об этом он признался в беседе с журналисткой Олесей Новиковой.

«От нас когда-то ушли Петросян, Малахов, Кизяков, кто-то еще, кого уже и не вспомню. Помню старую песню «Наутилуса» с замечательной фразой: «Спасибо, что ты ушла»», — рассказал он в интервью главному редактору kp.ru.

Он отметил, что бывают люди, которые перерастают канала, а бывает наоборот — канал перерастает ведущих.