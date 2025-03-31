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Регион
31 марта, 08:16

Эрнст строчкой из песни ответил на вопрос об уходе Малахова с Первого канала

Эрнст признался, что не жалеет об уходе Малахова с Первого канала

Константин Эрнст и Андрей Малахов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Максим Григорьев

Константин Эрнст и Андрей Малахов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Максим Григорьев

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что не жалеет об уходе телеведущего Андрея Малахова, а также юмориста Евгения Петросяна и других звёзд. Об этом он признался в беседе с журналисткой Олесей Новиковой.

«От нас когда-то ушли Петросян, Малахов, Кизяков, кто-то еще, кого уже и не вспомню. Помню старую песню «Наутилуса» с замечательной фразой: «Спасибо, что ты ушла»», — рассказал он в интервью главному редактору kp.ru.

Он отметил, что бывают люди, которые перерастают канала, а бывает наоборот — канал перерастает ведущих.

На шоу Малахова подали в суд из-за песни "Два кусочека колбаски"
На шоу Малахова подали в суд из-за песни "Два кусочека колбаски"

Ранее Life.ru рассказывал, что Эрнст согласился вступить в новую должность, предложенную ему Александром Масляковым-младшим. Гендир Первого канала стал президентом Международного Союза КВН.

Юрий Лысенко
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