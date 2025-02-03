Гендиректор Первого канала Эрнст возглавил Международный союз КВН
Константин Эрнст, который является генеральным директором Первого канала, согласился на предложение Александра Маслякова – младшего занять должность президента Международного Союза Клуба весёлых и находчивых. Официальное сообщение об этом размещено на сайте КВН.
«Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025» принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН», — говорится в записи.
Прежде этот пост занимал Александр Масляков, который скончался 8 сентября 2024 года.
Ранее появилась информация о том, что российский актёр Юра Борисов, чья популярность возросла после появления в фильме «Анора» и номинации на «Оскар», теперь зарабатывает вдвое больше. Если ранее его гонорар составлял 150 тысяч рублей за один съёмочный день, то теперь он рассчитывает на 300 тысяч рублей.
Life.ru