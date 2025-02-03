Гендиректор Первого канала Эрнст возглавил Международный союз КВН

Ранее появилась информация о том, что российский актёр Юра Борисов, чья популярность возросла после появления в фильме «Анора» и номинации на «Оскар», теперь зарабатывает вдвое больше. Если ранее его гонорар составлял 150 тысяч рублей за один съёмочный день, то теперь он рассчитывает на 300 тысяч рублей.