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3 февраля, 20:00

Гендиректор Первого канала Эрнст возглавил Международный союз КВН

Константин Эрнст, который является генеральным директором Первого канала, согласился на предложение Александра Маслякова – младшего занять должность президента Международного Союза Клуба весёлых и находчивых. Официальное сообщение об этом размещено на сайте КВН.

«Константин Львович Эрнст в присутствии участников Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025» принял предложение Александра Александровича Маслякова стать президентом Международного Союза КВН», — говорится в записи.

Прежде этот пост занимал Александр Масляков, который скончался 8 сентября 2024 года.

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Ранее появилась информация о том, что российский актёр Юра Борисов, чья популярность возросла после появления в фильме «Анора» и номинации на «Оскар», теперь зарабатывает вдвое больше. Если ранее его гонорар составлял 150 тысяч рублей за один съёмочный день, то теперь он рассчитывает на 300 тысяч рублей.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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