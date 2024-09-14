Песков отметил важность КВН для всего русскоязычного общества
Песков: КВН сделал многое для поддержания общности русскоязычного пространства
КВН сделал для российского общества больше, чем формальные международные мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала в программе, посвящённой памяти ведущего КВН Александра Маслякова.
«КВН — это прекрасное то, что мы называем мягкой силой. Сколько людей на русскоязычном пространстве играет в КВН? Огромное количество людей. И, мне кажется, это очень важно и зачастую важнее, чем даже какие-то формальные мероприятия, которые иногда проводятся в тех или иных странах», — сказал он, отметив, что игра помогает поддерживать общность русскоязычного населения.
Напомним, ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 82 года. Прощание с ведущим знаменитой игры прошло в среду, 11 сентября, в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой. Проститься с мэтром пришли многие его коллеги и ученики, а также друзья, близкие и поклонники.
Telegram/КВН