Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 17:55

Песков отметил важность КВН для всего русскоязычного общества

Песков: КВН сделал многое для поддержания общности русскоязычного пространства

КВН сделал для российского общества больше, чем формальные международные мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала в программе, посвящённой памяти ведущего КВН Александра Маслякова.

«КВН — это прекрасное то, что мы называем мягкой силой. Сколько людей на русскоязычном пространстве играет в КВН? Огромное количество людей. И, мне кажется, это очень важно и зачастую важнее, чем даже какие-то формальные мероприятия, которые иногда проводятся в тех или иных странах», — сказал он, отметив, что игра помогает поддерживать общность русскоязычного населения.

Утонула в цветах: Life.ru снял могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
Утонула в цветах: Life.ru снял могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

Напомним, ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 82 года. Прощание с ведущим знаменитой игры прошло в среду, 11 сентября, в московском молодёжном центре «Планета КВН», а похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой. Проститься с мэтром пришли многие его коллеги и ученики, а также друзья, близкие и поклонники.

Обложка ©

Telegram/КВН

Александра Мышляева
  • Новости
  • квн
  • Дмитрий Песков
  • Александр Масляков
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров