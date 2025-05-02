«У меня якобы там пропаганда оружия»: Киркорова блокнули в Instagram* из-за нового клипа

Аккаунт певца Филиппа Киркорова заблокировали в Instagram* (более 5 млн подписчиков) прямо в его день рождения, 30 апреля. По словам артиста, причиной блокировки стала якобы пропаганда огнестрельного оружия. Возможно, виной всему стала публикация клипа на песню «Везувий», в котором Киркоров держит пистолет.

«Только что мне сообщили печальную новость, что заблокировали мой Instagram*. Блокнули. У меня якобы там пропаганда огнестрельного оружия», — поделился Киркоров.

Ранее Life.ru сообщал, что Киркоров получил в подарок на день рождения от Яны Рудковской миниатюрное кресло от бренда Louis Vuitton. Изделие, выполненное из кожи и ткани, является копией кресла-кокона. В мире существует только два таких экземпляра: один — у Рудковской, второй — у Киркорова. Его стоимость составляет 600 тысяч рублей.