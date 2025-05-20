Обидчивые фанатки отсудили у Киркорова деньги за то, что тот не спел им во времена ковида
Фанатки Киркорова добились компенсации за несостоявшиеся в пандемию концерты
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
Поклонницы Филиппа Киркорова добились компенсации за несостоявшиеся концерты времён пандемии.
Как сообщает SHOT, две фанатки из Краснодара и Ростова подали иски против ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», так как были разочарованы отменой выступлений поп-короля в 2020 году из-за ковидных ограничений. Им не довелось зажечь под хиты артиста, пока все были заперты на самоизоляции.
Краснодарская дама отсудила около 40 тысяч рублей, ростовчанка — 20 тысяч. Суммы покрыли стоимость билетов, моральный ущерб и судебные издержки. Однако взыскать деньги оказалось непросто: приставы бьются над этим, но счета компании Киркорова уже год находятся под блокировкой.
Ранее стало известно, что мать основателя музыкальной группы «Ласковый май» Валентина Кузнецова подала в суд на вдову Юрия Шатунова. Причиной разбирательства стало оспаривание завещания артиста, признанного женщиной недействительным.