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Регион
20 мая, 05:12

Обидчивые фанатки отсудили у Киркорова деньги за то, что тот не спел им во времена ковида

Фанатки Киркорова добились компенсации за несостоявшиеся в пандемию концерты

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Поклонницы Филиппа Киркорова добились компенсации за несостоявшиеся концерты времён пандемии.

Как сообщает SHOT, две фанатки из Краснодара и Ростова подали иски против ООО «Филипп Киркоров корпорейшн», так как были разочарованы отменой выступлений поп-короля в 2020 году из-за ковидных ограничений. Им не довелось зажечь под хиты артиста, пока все были заперты на самоизоляции.

Краснодарская дама отсудила около 40 тысяч рублей, ростовчанка — 20 тысяч. Суммы покрыли стоимость билетов, моральный ущерб и судебные издержки. Однако взыскать деньги оказалось непросто: приставы бьются над этим, но счета компании Киркорова уже год находятся под блокировкой.

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Ранее стало известно, что мать основателя музыкальной группы «Ласковый май» Валентина Кузнецова подала в суд на вдову Юрия Шатунова. Причиной разбирательства стало оспаривание завещания артиста, признанного женщиной недействительным.

Оксана Попова
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