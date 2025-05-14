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14 мая, 04:27

Мать основателя группы «Ласковый май» судится со вдовой Шатунова

Юрий Шатунов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Юрий Шатунов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Мать основателя музыкальной группы «Ласковый май» Валентина Кузнецова подала в суд на вдову Юрия Шатунова. Причиной разбирательства стало оспаривание завещания артиста, признанного женщиной недействительным. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно материалам дела, в суде было принято решение о передаче дела в другой районный суд из-за изменения территориальной подсудности. Однако после подачи частной жалобы Кузнецовой её заявление отклонили. Конкретные причины, по которым женщина требует признания завещания недействительным, в судебных документах не раскрыты.

На данный момент, как сообщает портал судов общей юрисдикции Москвы, дата рассмотрения дела не была назначена, и процесс остаётся в стадии ожидания.

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А ранее юрист объяснил Life.ru цель Андрея Разина в тяжбе с семьёй Шатунова. По его словам, юридический смысл в иске продюсера к семье певца отсутствует, но он опасается банкротства и новыми исками пытается сохранить остатки влияния.

Тимур Хингеев
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