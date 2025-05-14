Мать основателя группы «Ласковый май» судится со вдовой Шатунова

Мать основателя музыкальной группы «Ласковый май» Валентина Кузнецова подала в суд на вдову Юрия Шатунова. Причиной разбирательства стало оспаривание завещания артиста, признанного женщиной недействительным. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно материалам дела, в суде было принято решение о передаче дела в другой районный суд из-за изменения территориальной подсудности. Однако после подачи частной жалобы Кузнецовой её заявление отклонили. Конкретные причины, по которым женщина требует признания завещания недействительным, в судебных документах не раскрыты.

На данный момент, как сообщает портал судов общей юрисдикции Москвы, дата рассмотрения дела не была назначена, и процесс остаётся в стадии ожидания.