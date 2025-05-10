Война на истощение: Юрист объяснил Life.ru цель продюсера Разина в тяжбе с семьёй Шатунова

Юридический смысл в иске продюсера Андрея Разина к семье певца Юрия Шатунова отсутствует, так как в рамках российского законодательства имущество и авторские права достаются первоочередным наследникам. Об этом Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, предположив, что целью истца совсем не обязательно является победа в очередной судебной тяжбе.

«Продюсер Андрей Разин, известный своей многолетней тяжбой за права на песни группы «Ласковый май», вновь оказался в центре скандала. Теперь он подал иск в один из московских судов с требованием признать недействительным завещание покойного солиста Юрия Шатунова. Ответчиками стали вдова артиста Светлана и их дети — 18-летний Дэннис и 12-летняя Эстелла. По моему мнению, смысл в этом иске отсутствует, так как даже без завещания имущество и авторские права по закону переходят к наследникам первой очереди». Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Разин десятилетиями пытается доказать свои права на хиты «Ласкового мая», напомнил наш собеседник. В 1992 году он якобы заключил с автором песен Сергеем Кузнецовым договор о передаче прав на 27 композиций, но оригинал документа так и не был представлен в суде. В 2019 году Кузнецов и Шатунов подписали новый договор, по которому исключительные права на 23 песни, включая «Белые розы» и «Седая ночь», перешли Шатунову. После смерти артиста в 2022 году эти права унаследовала его семья.

Суды неоднократно отклоняли претензии Разина. Например, в 2024 году Промышленный районный суд Оренбурга и Хостинский суд Сочи подтвердили, что наследники Шатунова — законные правообладатели. Разин же, по мнению судей, не смог доказать легитимность своих требований.

«Тогда в чём смысл нового суда? Если завещание признают недействительным, наследство будет распределяться по закону. Однако в России наследники первой очереди — супруга и дети — всё равно получат имущество и права в равных долях. Вероятно, Разин рассчитывает, что отмена завещания ослабит позиции семьи в других спорах. Например, если в документе были особые условия передачи авторских прав, их аннулирование может создать почву для новых исков», — объясняет юрист.

Многолетние суды истощают ресурсы наследников, отметил Хаминский. Для вдовы Светланы участие в процессах — эмоциональная и финансовая нагрузка. Не исключено, что Разин надеется на внесудебное урегулирование, например договорённость о разделе доходов от авторских отчислений, которые оцениваются в десятки миллионов рублей ежегодно.

Вернёмся к истории вопроса. В 2015 году Разин продал права на песни лейблу Word Media Alliance Label Inc. После проигрышей в судах он, возможно, пытается защитить интересы покупателя, чтобы избежать исков о возврате средств. Очевидно, невозможность исполнить денежные обязательства и страх перед банкротством подтолкнули Разина к новым судебным тяжбам. Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

При этом шансы Разина выиграть этот спор выглядят призрачными. Суды последовательно поддерживают семью Шатунова, а отсутствие оригиналов ключевых договоров лишает продюсера доказательной базы. Кроме того, в ноябре 2024 года Краснодарский краевой суд окончательно подтвердил права наследников на творчество Юрия.

«Новый иск Андрея Разина кажется попыткой сохранить влияние в затянувшемся конфликте. Однако его стратегия выглядит нелогичной даже с юридической точки зрения. Если суд и в этот раз встанет на сторону семьи Шатунова, это поставит точку в многолетнем противостоянии, окончательно закрепив авторские права за теми, кому они принадлежат по закону», — резюмировал Хаминский.