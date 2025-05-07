Икона от поклонников Шатунова украсила собор в Петербурге

В нижнем храме собора Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге хранится икона святого Георгия Победоносца, которую подарили поклонники артиста Юрия Шатунова. Об этом сообщает РИА «Новости». Солист популярной в 90-х годах группы «Ласковый май» ушёл и жизни 23 июня 2022 года, ему было 48 лет.

«Вчера, в праздник святого великомученика Георгия Победоносца, поклонники артиста Юрия Шатунова подарили нашему храму икону святого Георгия, её можно увидеть в нижнем храме на постаменте», — рассказали в храме.