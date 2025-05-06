Обретение собственного «я»: Психолог раскрыл, почему актриса Васильева ушла в монастырь

Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь, приняв постриг под именем инокини Василисы. По её словам, она не только оставила сцену, но и навсегда отказалась от актёрской профессии. Психолог Станислав Самбурский полагает, что такие перемены связаны с пережитым ею нарциссическим кризисом, который стал толчком к переосмыслению жизненных ценностей. Своим взглядом эксперт поделился с порталом «Страсти».

«Артисты учатся проживать чужую жизнь, носить чужую боль, смеяться, когда надо режиссёру. Многие актёры в какой-то момент сталкиваются с вопросом: «А где в этой жизни я настоящий?». Это переживание особенно остро в зрелом возрасте, когда сцена уже не греет, а утомляет. Когда поклонники становятся всё моложе, а голос внутри всё чаще шепчет: «А для чего всё это было?». В таких моментах приходит переоценка», — отметил Самбурский.

Эксперт отметил, что артисты в зрелом возрасте нередко сталкиваются с нарциссическим кризисом — состоянием, когда привычное восхищение публики перестаёт приносить удовлетворение, а за созданным сценическим образом внезапно обнаруживается внутренняя опустошённость. Особенно тяжело этот кризис переживают те, кто долгое время существовал в рамках одного амплуа.

По мнению психолога, стирание границ между подлинной личностью и ролью неизбежно ведёт к внутренним конфликтам. Причём, чем дольше продолжается эта «игра», тем болезненнее может быть выход из неё. Анализируя ситуацию с Васильевой Самбурский интерпретирует этот шаг не как бегство от реальности, а как попытку обретения подлинного «я». Это не отказ от профессии, а естественный поиск новых жизненных ориентиров.