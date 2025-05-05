«Абсолютно другая»: Актриса из «Папиных дочек» раскрыла, чем отличается от героини в сериале

Народная артистка России Ольга Волкова сыграла во многих картинах, однако всенародная слава к ней пришла после роли бабушки Антонины Семёновны в сериале «Папины дочки». Тем не менее в реальной жизни звезда сильно отличается от своего экранного образа.

«Я абсолютно другая. Собственные внуки со мной общаются как с маленькой недалёкой девочкой. Я деликатно молчу в ответ. В жизни я действительно рассеянная, о многом забываю, потому что занята тем, что учу тексты, пишу сценарии, поэтому быт меня не сильно занимает. А их это раздражает», — объяснила актриса.

Волкова также подчеркнула в интервью Леди Mail, что экранная бабушка отличается прагматичностью, тогда как она в реальной жизни не любит считать деньги. Звезда называет себя непрактичным человеком, она даже готова дать в долг пять миллионов рублей. В то же время актрису объединяет с её героиней хорошее отношение к внукам.

«У меня двое детей, шестеро внуков и двое правнуков. Их фотографии висят на стенах моей квартиры. Но среди них есть фото маленькой Пуговки — Кати Старшовой», — призналась бабушка из «Папиных дочках».