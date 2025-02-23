«Этакая оторва»: Звезда новых «Папиных дочек» объяснила, почему её героиня раздражает зрителей

Актриса Полина Денисова исполняет роль Сони Васильевой — старшей дочери знакомых нам Веника и Даши. В первой серии «Папины дочки. Новые» Даша принимает решение покинуть семью, и теперь Веник становится главным героем, которому предстоит заботиться о своих четырёх дочерях. Соня в сериале проходит через сложный этап взросления, что и становится основой для конфликтов её персонажа. В беседе с Леди Mail Денисова рассказала, что ей вполне понятно, почему её героиня так себя ведёт.

«Всегда говорю, что Соня похожа на меня в переходном возрасте, когда мне было лет 15. Ведь я выросла в большой семье: три брата, две сестры, и я была сложным ребёнком, этакой оторвой. Но при этом во мне очень много любви, которая просто по-другому проявляется, и, мне кажется, нас с Соней это тоже роднит», — объяснила артистка.

Из-за поведения своей героини Полина столкнулась с критикой со стороны хейтеров. Она отмечает, что многие задаются вопросом, почему её персонаж ведёт себя таким образом, однако, по словам актрисы, в этом возрасте многие проходят через подобные трудности. Несмотря на это, съёмки в ситкоме приносят Денисовой удовольствие, и она называет эту работу сбывшейся мечтой, признавая, что в детстве не могла бы представить, что через 10 лет сыграет в «Папиных дочках».