Даша из «Папиных дочек» развелась с мужем-нефтяником, от которого родила сына

Российская актриса Анастасия Сиваева, которая прославилась благодаря роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», развелась. Несмотря на оглушительную популярность, которая свалилась на экранную «готку» после выхода ситкома, она предпочла вести закрытый образ жизни. Сиваева никогда не говорила о подробностях личной жизни, но изданию Super.ru удалось выяснить, что за все годы затишья актриса успела выйти замуж, стать мамой и развестись.

Много лет в Сети ходили слухи, что актриса вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Лебединского, которому она родила сына и дочь. Но на самом деле избранником Сиваевой стал другой бизнесмен — Дмитрий Приваркин. Судя по архивным фото, они познакомились ещё во время съёмок сериала «Папины дочки».

Супруги могли заключить брак в 2015 году, когда Анастасия Сиваева поменяла фамилию на Приваркину — об этом свидетельствуют данные сервиса Rusprofile. Пара состояла в браке порядка 10 лет — 21 мая 2024 года они развелись, на это указывают данные с сайта мировых судей Москвы. И что интересно, из документов о разводе выяснилось, что у Анастасии и Дмитрия есть ребёнок, которого актриса старательно скрывает от лишних глаз. По данным издания, экранная Даша Васнецова родила сына.

Уже бывший муж актрисы тоже ведёт довольно непубличный образ жизни. Известно о нём очень мало — он трудится буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби (ОАЭ).

А вот как себя решила реализовать Сиваева — неизвестно. Недавно она снялась в нескольких эпизодах продолжения ситкома о «папиных дочках», а в свободное время путешествует и выкладывает редкие фото в свои соцсети.