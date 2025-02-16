Гришаева: Я не стала бы так гнобить зятя так, как Людмила из «Папиных дочек»

Актриса Нонна Гришаева вновь играет роль Людмилы Васнецовой в сериале «Папины дочки. Новые». В беседе с Леди Mail она рассказала, что очень привязана к проекту, поэтому сразу согласилась сниматься в продолжении. Кроме того, артистка приоткрыла завесу тайн съёмочной площадки.

«Ещё есть такое понятие на актерском сленге как «колоть», вот мы с коллегами очень любим друг друга «раскалывать». Например, сегодня мы играли сцену, где была моя героиня со своим сериальным зятем, Веником. В каждом дубле я старалась придумать что-то новенькое, чтобы повеселить всех на съёмочной площадке, «расколоть», — и у меня это получалось», — рассказала Гришаева.

По её мнению, сериал стал культовым, потому что был создан российскими авторами, а не куплен за границей и адаптирован для России, как многие другие проекты. Она отметила, что ситком отражает действительность, а не является копией чего-то иностранного. Актриса также добавила, что чувствует связь с героиней, так как сама является сильной и властной женщиной. Однако артистка добавила, что не стала бы так «гнобить» зятя в реальной жизни.

«Мне очень нравится возвращаться на площадку, потому что здесь царит прекрасная атмосфера. Я люблю людей, с которыми работаю. Когда я впервые пришла на съемки и увидела, кто будет играть моих внучек, то была приятно удивлена и обрадована», — добавила Гришаева, отметив, что сразу согласилась сниматься в продолжении легендарного ситкома.