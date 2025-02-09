Тест: Готка, блондинка, ботаничка, спортсменка или Пуговка — кто из «Папиных дочек» ваш двойник?
Сегодня Дарье Мельниковой — спортивной Жене Васнецовой из «Папиных дочек» — исполняется 32 года! Не заметили, как быстро пролетело время? Не переживайте — мы тоже!
Смешной, душевный и местами трогательный сериал «Папины дочки» покорил миллионы подростков уже с первой серии. Интересная история о жизни многодетной семьи Васнецовых, где каждая из пяти сестёр — яркая, уникальная личность, точно запомнится надолго! От умной и начитанной Галины Сергеевны до озорной и милой Пуговки, от спортивной Жени до модной и харизматичной Маши и нестандартной Даши — каждая героиня нашла своё место в сердцах зрителей. Сериал не только бил рекорды по популярности, но и стал настоящим отражением семейных ценностей, юмора и жизненных ситуаций, в которых каждый может узнать себя. А кого из дочек Васнецовых напоминаете вы? Давайте узнаем!
Если «Папины дочки» прошли мимо вашего внимания, то про популярное реалити «Последний герой» точно слышал каждый! Как сложились судьбы семи самых знаменитых участников шоу и где они сейчас, рассказали в новом материале. А эту подборку лучших исторических фильмов СССР оценят те, кто устал от современного телевидения, интриг и скандалов и хочет не только развлечься, но и просветиться!
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