Тест: Готка, блондинка, ботаничка, спортсменка или Пуговка — кто из «Папиных дочек» ваш двойник?

Смешной, душевный и местами трогательный сериал «Папины дочки» покорил миллионы подростков уже с первой серии. Интересная история о жизни многодетной семьи Васнецовых, где каждая из пяти сестёр — яркая, уникальная личность, точно запомнится надолго! От умной и начитанной Галины Сергеевны до озорной и милой Пуговки, от спортивной Жени до модной и харизматичной Маши и нестандартной Даши — каждая героиня нашла своё место в сердцах зрителей. Сериал не только бил рекорды по популярности, но и стал настоящим отражением семейных ценностей, юмора и жизненных ситуаций, в которых каждый может узнать себя. А кого из дочек Васнецовых напоминаете вы? Давайте узнаем!