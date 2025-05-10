Семью покойного Юры Шатунова снова втягивают в судебные тяжбы за его главный актив
Продюсер Разин просит суд признать завещание Шатунова недействительным
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Продюсер Андрей Разин хочет через суд признать завещание Юрия Шатунова недействительным. Он уже подал соответствующий иск к родным легендарного певца в столичный суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Суд принял иск Разина к рассмотрению и назначил судебное заседание, однако дата разбирательства пока не называется.
«В числе ответчиков супруга Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла», — рассказал источник, знакомый с гражданским делом.
Ранее Андрей Разин заявил, что пожинать плоды успеха «Ласкового мая», солистом которого был Шатунов, имеет право лишь он сам, поскольку он как продюсер внёс решающий вклад в создание и продвижение коллектива. Он заявил, что все, кто посягнёт на его детище, «сдохнут морально или физически». Однако суд признал, что права на хиты «Ласкового мая» перешли к семье лидера группы.