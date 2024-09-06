Вдова Юрия Шатунова показала фото их подросшего 18-летнего сына Дэнниса

Вдова Юрия Шатунова Светлана опубликовала фотографию подросшего сына солиста «Ласкового мая». Недавно Дэннису исполнилось 18 лет.

Дэннис Шатунов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _svetlana_shatunova_

«Дорогой мой Дэннис, поздравляю с долгожданным и неповторимым 18-летием! Впереди тебя ждёт прекрасная и удивительная жизнь», — пишет Светлана.

Супруга Юрия трогательно поздравила молодого человека с вступлением во взрослую жизнь и добавила, что горда и счастлива быть мамой. Комментаторы заметили, что именинник очень похож на звёздного отца.