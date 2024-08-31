В Москве у дома Шатунова высадили белые розы
В Москве высадили белые розы у дома на Кантемировской, где жил Юрий Шатунов
Памятник солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
В Москве рядом с домом на улице Кантемировская, где жил солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, в память о нём высадили белые розы. Распустившиеся цветы теперь украшают один из столичных дворов.
«Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почётном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений», — написано на табличке рядом с цветами.
«Белые розы» — одна из самых популярных песен «Ласкового мая». Считается, что цветы в ней являются аллегорией людей, которых бросают после того, как их использовали.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет ночью 23 июня 2022 года. У него случился обширный инфаркт. В годовщину смерти артиста его вдова Светлана обратилась к фанатам, поблагодарив их за всё и назвав своего мужа легендой четырёх поколений. Недавно жена и дети Шатунова отсудили у продюсера Андрея Разина права на песни "Ласкового мая", в том числе "Белые розы", "Седая ночь" и "Розовый вечер". Но, вероятно, на этом борьба не закончится.