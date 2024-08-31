В Москве у дома Шатунова высадили белые розы

В Москве рядом с домом на улице Кантемировская, где жил солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, в память о нём высадили белые розы. Распустившиеся цветы теперь украшают один из столичных дворов.

«Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почётном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений», — написано на табличке рядом с цветами.