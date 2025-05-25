Больше не поют для россиян: Роспуск «ВИА Гры» может оказаться PR-ходом

В Сети появилась информация, что роспуск группы «ВИА Гра» может быть продуманным PR-ходом, который необходим для того, чтобы изменить вектор работы коллектива. По данным Mash, это позволит группе сосредоточиться на украинской аудитории и увеличить количество зарубежных гастролей.

Согласно данным телеграм-канала, продюсеры и концертные бюро продолжают принимать заявки на выступления коллектива, устанавливая стоимость в 20 тысяч долларов. При этом, однако, действует строгое ограничение: группа не проводит концерты для граждан России. Есть основания полагать, что именно эта новая коммерческая стратегия послужила поводом для заявлений о том, что проект «ВИА Гра» больше не существует.

Солистки «ВИА Гры» с Константином Меладзе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viagra_official

Кроме того, это может быть стратегическим шагом для «прогрева» новой песни. Интересно, что группа уже объявляла о прекращении своей деятельности в январе 2024 года. Также следует учесть, что солистки активно демонстрировали свою проукраинскую позицию в соцсетях. Все эти факторы указывают на высокую вероятность предстоящего ребрендинга музыкального коллектива, который может включать, например, исполнение песен на иностранных языках.