Группы «ВИА Гра» больше нет
Константин Меладзе объявил, что «ВИА Гра» прекратила своё существование
Участницы группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Надежда Грановская (слева направо) на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Кремлёвском дворце в 2004 году. Фото © ИТАР-ТАСС/Елизавета Клементьева
Композитор Константин Меладзе заявил, что о закрытии своего главного музыкального проекта — группы «ВИА Гра». Музыкант поблагодарил всех, кто в течение 25 лет вместе с ним работал над этим проектом.
«Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать ещё многие годы», — написал Меладзе.
Да-да, слово «Вера» он действительно написал с заглавной буквы, очевидно имея в виду свою бывшую жену Веру Брежневу.
Напомним, что Брежнева и Меладзе прожили в браке почти восемь лет. Они подтвердили развод осенью 2023 года. Расстались тихо, без скандальных интервью и грубостей в сторону друг друга. Лишь в мае этого года певица впервые высказалась о своём браке с продюсером.