Группы «ВИА Гра» больше нет

Композитор Константин Меладзе заявил, что о закрытии своего главного музыкального проекта — группы «ВИА Гра». Музыкант поблагодарил всех, кто в течение 25 лет вместе с ним работал над этим проектом.

«Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать ещё многие годы», — написал Меладзе.

Да-да, слово «Вера» он действительно написал с заглавной буквы, очевидно имея в виду свою бывшую жену Веру Брежневу.