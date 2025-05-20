«Прошлого не изменить»: Брежнева впервые откровенно высказалась о браке с Меладзе

Певица Вера Брежнева впервые подробно прокомментировала расставание с композитором и продюсером Константином Меладзе. Спустя почти два года после развода артистка дала понять: сожалений нет — это был важный этап, который повлиял на её развитие.

Брежнева отметила, что в браке старалась никого не ранить, но теперь смотрит вперёд и предпочитает благодарить прошлое, а не анализировать, что можно было бы изменить. Также она заявила, что после разрыва возможно сохранить отношения, если обе стороны этого хотят — будь то дружба или сотрудничество. При этом наличие общих детей, по мнению певицы, большого значения не имеет.

По её словам, выстраивать хорошие отношения нужно до брака.

«Их нужно обсуждать на берегу, до того как вы поженились. И вот когда на основе этой эмоциональной близости уже возникают зачатки доверия, тогда получается совершенно другое качество отношений и, как следствие, брака», — сказала Брежнева в эфире шоу Динары Сатжан на YouTube.

Вера и Константин были вместе почти восемь лет. Официально они подтвердили развод осенью 2023 года, расставшись без скандалов и сохранив уважение друг к другу.