«У вас есть квартира в Алматы?»: Вере Брежневой сделали предложение на концерте

В соцсетях появилось видео, на котором певице Вере Брежневой смелый поклонник сделал предложение во время концерта в Казахстане. После этого он подарил пышный букет роз исполнительнице и даже расцеловал в щёки. Певица, не стесняясь, поинтересовалась у потенциального жениха его финансовым состоянием и имуществом.

Вера Брежнева с поклонником. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a

«У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?», – шутливо поинтересовалась певица.

Зал взорвался аплодисментами. После выступления мужчина подошел к артистке, что-то прошептал ей, а затем поцеловал руку и щеку. Смущенная звезда призналась, что растеряна и не знает, как продолжить выступление. Однако на прямой вопрос о свадьбе она предпочла не отвечать.