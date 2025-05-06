«У вас есть квартира в Алматы?»: Вере Брежневой сделали предложение на концерте
Смелый поклонник на концерте в Алматы сделал предложение Вере Брежневой
Вера Брежнева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa
В соцсетях появилось видео, на котором певице Вере Брежневой смелый поклонник сделал предложение во время концерта в Казахстане. После этого он подарил пышный букет роз исполнительнице и даже расцеловал в щёки. Певица, не стесняясь, поинтересовалась у потенциального жениха его финансовым состоянием и имуществом.
Вера Брежнева с поклонником. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a
«У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?», – шутливо поинтересовалась певица.
Зал взорвался аплодисментами. После выступления мужчина подошел к артистке, что-то прошептал ей, а затем поцеловал руку и щеку. Смущенная звезда призналась, что растеряна и не знает, как продолжить выступление. Однако на прямой вопрос о свадьбе она предпочла не отвечать.
Напомним, Вера Брежнева была замужем за композитором Константином Меладзе в течение восьми лет. Сама она назвала ошибкой брак с продюсером. Супруги расстались осенью 2023 года, общих детей у них не было. К слову, Меладзе после развода долго не мог прийти в себя и даже перестал писать песни из-за отсутствия вдохновения.