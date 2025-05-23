От секс-бомб до уставших экстрасенсов: Почему закрыли группу «ВИА Гра» и что стало с её участницами В пятницу в своём аккаунте одной из соцсетей продюсер Константин Меладзе презентовал последнюю песню группы «ВИА Гра» и объявил о закрытии этого проекта, который просуществовал 25 лет. Как поменялся сам Меладзе, а также его бывшие подопечные и как они теперь живут? 23 мая, 17:03 Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Смирнов Василий

Почему Меладзе закрыл «ВИА Гра»

— Это было прекрасное время, по которому у меня тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой, — написал автор (орфография сохранена без изменений. — Прим. Life.ru).

Песню Galileo исполняют уже неизвестные широкой публике участницы последнего состава коллектива, который пришёлся на СВО, отъезд Меладзе из России в Италию и распад его семьи, — София Тарасова и Ульяна Синецкая. Композиция, в которой есть строчки про «время вылечит любовь и нелюбовь», а также сопровождающий её пост с явным обращением к Вере Брежневой создаёт впечатление, что это действительно финал. Кажется, знаменитый продюсер наконец попрощался со своим прошлым.

Для украинца (Меладзе так и не получил российское гражданство) наступившие 20-е годы стали настоящим испытанием. Стоит отметить, что с началом СВО он повёл себя достойно — не дал никаких комментариев к событиям на Украине и молча удалился сразу ото всех — на свою виллу в Италии. Оттуда и пришла весть о его разводе с Верой Брежневой — главным проектом продюсера последние как минимум 10–15 лет. Скорее всего, весь набор обстоятельств в итоге привёл Меладзе к решению закончить ставший ненужным и даже невозможным некогда популярный и очень денежный проект.

Как появилась «ВИА Гра»

«ВИА Гра» появилась в 2000 году в Киеве с композицией «Моя попытка №5», и в тот момент её исполнял дуэт Алёны Винницкой и Надежды Грановской. Вопреки распространённому мнению, создавал группу Меладзе не сам — значительный вклад внёс украинский бизнесмен Дмитрий Костюк, владелец самого первого в Незалежной украинского музыкального телеканала BIZ-ТВ. И именно там и состоялась премьера и группы, и песни.

Алёна Винницкая была одной из телеведущих, или, как их ещё называли, виджеем канала. Грановская пришла со стороны, и, как говорят, не из-за своих вокальных данных, а выдающихся форм. Похоже, они — формы — в итоге и надоумили Костюка, а позже и Меладзе превратить коллектив в кружок роскошных красоток класса люкс, вальяжно тянувших для респектабельных господ про «ниже поцелуи».

И, возможно, поэтому обаятельная и даже умевшая петь, но не «роскошная», а «рОковая» Винницкая так быстро выпала из коллектива. За 25 лет она стала первой, но далеко не последней выпавшей участницей проекта — с 2000-го по текущий год здесь сменилось 20 составов и 20 участниц.

При этом в народном сознании закрепились не все девушки. На слуху в основном Надежда Грановская, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Анна Седокова и Альбина Джанабаева. Возможно потому, что именно с ними были связаны резонансные скандалы и яркие публичные истории.

Занятно, что в последнее время в сети постоянно бродили слухи о воссоединении «золотого состава» проекта. Скорее всего, их появлению способствовала политическая позиция части сбежавших из России после начала СВО исполнительниц — Лобода, Брежнева и Грановская вполне однозначно выступили за Украину.

Где сейчас самые скандальные вокалистки проекта

Надежда Грановская

Надежда Грановская. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Настоящая фамилия Грановской — Мейхер. Ей 43 года, она из украинского города Хмельницкого, расположенного на западе страны. Карьера в «ВИА Гра» помогла ей обзавестись респектабельным мужем — российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, владельцем модных брендов Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Ìdol. Благодаря ему в 2016 году она открыла в Киеве бутик женской одежды Meiher by Meiher.

Украину артистка поддерживает с 2014 года — тогда она благодарила ВСУ за защиту родины, помогала беженцам из Донбасса (разумеется, тем, кто уехал на территорию Незалежной), а почему-то Россию призывала остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

После начала СВО Грановская переехала в Европу. Оттуда она периодически делает громкие заявления относительно светлого будущего Украины.

— Украина сейчас очень сильна духом. С Украиной сейчас Бог. Над Украиной все всевозможные силы света. И вы посмотрите, а мы посмотрим, как вы запоёте. А вы посмотрите! Как побеждают добро, любовь, свобода. И как побеждает Украина, — высказалась бывшая звезда.

А совсем недавно «тёмненькая» из «ВИА Гра» начала погружаться в мир божественного, квантовой реальности и метафизики, у неё открылись экстрасенсорные способности, в певицу даже «входила сущность», которая оказалась ею же самой, — странные ролики с откровениями Грановской можно увидеть в ютубе.

Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица в «ВИА Гра» пела совсем ничего — в течение полугода аж в 2004 году. Однако это не помешало ей запомниться слушателю. В том числе благодаря многочисленным скандалам и разного рода эпатажным выходкам как в тот период, так и после.

Несмотря на то что после 2014 года она активно продолжала сольную карьеру в России и имела здесь большой успех, с началом СВО Лобода решила громко хлопнуть дверью — обвинила Россию в агрессии, запретила русскоязычной публике слушать её песни на международных стриминговых площадках и уехала на Украину. И там быстро выяснилось, что в Незалежной её никто не ждал. Свидомые украинские граждане артистке не простили ни успеха, ни работы на «москалей».

Теперь провалы с гастролями для певицы дело обычное — в России из-за русофобских заявлений ей запретили въезд на 50 лет, на Украине концерты часто срываются благодаря национально ориентированным гражданам, а в Европе полными удаётся собирать разве что залы кабаков.

В итоге в России Лобода распродала имущество и сейчас подворовывает песни российских композиторов, на Западе снова вернула русским фанатам возможность слушать её на стримингах и теперь усиленно учит английский, потому что считает, что встретит старость либо в Европе, либо в США — больше, похоже, негде.

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

После начала СВО украинская «спивачка», которая за много лет жизни в России так и не обзавелась российским паспортом, также отметилась русофобскими заявлениями и демонстративным хлопаньем дверью, которое усугубилось разводом с Константином Меладзе и дележом продаваемого им в России имущества.

С тех пор уехавшая в Незалежную «прима» «ВИА Гра» пыталась петь на мове, но обнаружила, что новое амплуа публику интересует мало. В Европе отменялись одно за одним выступления, а в Киеве ей, как и Лободе, организовали серьёзную травлю. В своих соцсетях Брежнева часто жаловалась на подавленное моральное состояние и даже депрессию, которую лечила походами по психологам, нутрициологам, астрологам и прочим «экспертам».

А итогом этого стала её попытка зайти в инфо-бизнес с курсами успешного успеха «Кума». Как пишут организаторы платформы, курс рассчитан на несколько месяцев и нацелен на женщин, которые «постоянно развиваются, улучшают свою жизнь, стремятся поддерживать баланс, ищут новые идеи и... вдохновляются Верой Брежневой».

При этом язык марафона только один — украинский. Несмотря на многочисленные упрёки подписчиков в плохом владении мовой, певица заявляет, что сейчас «соловьина» — это политическая позиция, поэтому уже не так важно, насколько хорошо ею владеет говорящий.

Авторы Евгений Кузнецов