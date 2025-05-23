«Кто там поёт-то вообще?» Иосиф Пригожин раскрыл Life.ru реальную причину закрытия группы «ВИА Гра»

Продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном комментарии Life.ru высказался о причинах закрытия группы «ВИА Гра». Он отметил, что композиции, созданные Константином Меладзе, — это настоящие шедевры, которые будут жить вечно в исполнении разных артистов, однако всему своё время.

«Чтобы заниматься группой «ВИА Гра», как минимум нужно находиться здесь. Но мне кажется, что все нюансы, которые существуют, то есть заниматься там коллективами, поверьте мне, вообще коллективы, особенно женские, это непростая задача. Потому что они выходят замуж, у них меняются планы, меняется настроение. Поэтому мне кажется, что всему своё время», — сказал Пригожин.

Продюсер уверен, что «ВИА Гра» как проект исчерпала себя. Если участниц первых составов группы, таких как Вера Брежнева, Альбина Джанабаева, Надя Грановская, знали все, то сейчас только истинные фанаты смогут назвать артисток коллектива. Новые участницы не создают такого эффекта, и группе не хватает новых хитов.

«Сейчас вы знаете состав «ВИА Гры»? Кто там поёт-то вообще? Люди, имена? Нет. Поэтому их лимит, на мой взгляд, исчерпан. И думаю, что это является одной из основных причин. Песни будут жить, но уже без группы. То есть просто «ВИА Гра» себя изжила. Как молодое вино, она жила, пока был репертуар», — указал собеседник Life.ru.

В заключение продюсер с уважением отозвался о таланте Константина Меладзе, упомянув и его брата, Валерия.

«У Кости есть прекрасный брат, Валера Меладзе, который поёт, выступает, и многие люди будут петь песни «ВИА Гры». Он нам подарил песню «Цветок и нож», мы пели на его творческом юбилее, он нам разрешил исполнять. Один из самых комфортных людей, авторов, просто по-человечески, просто человек хороший», — заключил Пригожин.