Сестра братьев Меладзе продала часть прав на хиты «Кино» и «Тату»

Лиана Меладзе, сестра известных музыкантов Валерия и Константина Меладзе, вышла из состава совладельцев крупного российского музыкального издательства. Как удалось выяснить Инфо24, она реализовала свою 12-процентную долю в компании «Первое музыкальное издательство», получив за неё 120 миллионов рублей.

Её участие в капитале лейбла было относительно недолгим – она присоединилась к числу собственников лишь в 2023 году. Этот период, к слову, оказался для компании беспрецедентно успешным. Согласно данным, в 2023 году оборот превысил 1,7 миллиарда, а чистая прибыль составила 472 миллиона рублей. В следующем 2024 году показатели взлетели ещё выше: выручка перевалила за 2,6 миллиарда, а чистая прибыль приблизилась к 750 миллионам рублей. Эти два года стали пиком финансовой эффективности издательства.

Покупателем актива стал Максим Дмитриев, фигура, тесно связанная с историей лейбла. Он является его основателем, руководившим компанией с 2001 года. Несмотря на то, что в 2016 году Дмитриев занял пост главы Российского авторского общества (РАО) и покинул директорское кресло в «Первом музыкальном издательстве» из-за потенциального конфликта интересов, он сохранил статус учредителя. После данной сделки его доля в компании увеличилась до 60%.

«Первое музыкальное издательство» обладает правами на обширный каталог композиций российских исполнителей разных эпох. Среди них – песни самого Валерия Меладзе, а также произведения Вячеслава Бутусова, Сергея Жукова, Нюши, Кристины Орбакайте, легендарных групп «Король и Шут», «Кино», «Тату» и многих других артистов.