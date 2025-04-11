Максим Фадеев запатентовал бренд «Глюкоза» на фоне конфликта с певицей

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запатентовал бренд «Глюкоза» в Роспатенте на фоне конфликта с Натальей Чистяковой-Ионовой, которой этот псевдоним принадлежал долгие годы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Товарный знак «Глюкоза» был зарегистрирован в Роспатенте. Теперь Фадеев может запустить производство 3D-часов, устройств для съёмки видео и воспроизведения звука, авторучек, буклетов, книг, закладок к ним, карандашей, наклеек, открыток и так далее, заканчивая обувью и головными уборами. Таким образом, продюсер будет обладать исключительными правами на товарный знак до 2034 года.