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11 апреля, 14:22

Максим Фадеев запатентовал бренд «Глюкоза» на фоне конфликта с певицей

Максим Фадеев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Максим Фадеев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запатентовал бренд «Глюкоза» в Роспатенте на фоне конфликта с Натальей Чистяковой-Ионовой, которой этот псевдоним принадлежал долгие годы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Товарный знак «Глюкоза» был зарегистрирован в Роспатенте. Теперь Фадеев может запустить производство 3D-часов, устройств для съёмки видео и воспроизведения звука, авторучек, буклетов, книг, закладок к ним, карандашей, наклеек, открыток и так далее, заканчивая обувью и головными уборами. Таким образом, продюсер будет обладать исключительными правами на товарный знак до 2034 года.

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Максим Фадеев и певица Наталья Чистякова-Ионова сотрудничали с 2001 года, однако в апреле 2024 года он решил перезапустить проект, но уже без её участия. Затем случился скандал на концерте артистки летом того же года, когда она еле держалась на ногах и пела мимо нот. Из-за этого её собрались поместить в рехаб. В итоге продюсер заявил, что через суд заберёт у неё псевдоним и права на исполнение песен.

Владимир Озеров
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