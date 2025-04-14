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14 апреля, 09:09

Меладзе вернулся в семью ради маленькой дочки

Меладзе прервал концертную деятельность, чтобы отметить день рождения дочери

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева поделилась в соцсетях кадрами с празднования четвёртого дня рождения своей младшей дочери Агаты, рождённой в браке с Валерием Меладзе. Торжество прошло в Испании, где сейчас находится семья.

Празднование дня рождения дочери Меладзе и Джанабаевой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / albinadzhanabaeva

На видео можно увидеть всю звездную семью в сборе: Меладзе, прервав свои выступления, прилетел к супруге и детям. Старший сын знаменитостей, Константин, родившийся в 2004 году, тоже приехал навестить родителей.

Ранее сообщалось, что карьера Джанабаевой пошла под откос из-за Меладзе. Звёздная парочка сегодня живёт за границей. Меладзе выступает для русскоязычной аудитории. Масштабы уже не те, однако музыкант всё ещё даёт концерты. А Джанабаева, поддержавшая политическую позицию мужа, и вовсе осталась без заказов.

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Наталья Демьянова
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