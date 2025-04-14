Меладзе вернулся в семью ради маленькой дочки

Альбина Джанабаева поделилась в соцсетях кадрами с празднования четвёртого дня рождения своей младшей дочери Агаты, рождённой в браке с Валерием Меладзе. Торжество прошло в Испании, где сейчас находится семья.

Празднование дня рождения дочери Меладзе и Джанабаевой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / albinadzhanabaeva

На видео можно увидеть всю звездную семью в сборе: Меладзе, прервав свои выступления, прилетел к супруге и детям. Старший сын знаменитостей, Константин, родившийся в 2004 году, тоже приехал навестить родителей.