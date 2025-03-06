Галкин* посмеялся над уничижительным комментарием в адрес Меладзе

Российский юморист Максим Галкин* после одного из своих концертов посмеялся над унизительным комментарием в адрес певца Валерия Меладзе. Это произошло после того, как опальный комик выступил в Лондоне.

Шоу проходило в театре London Palladium. Комику предоставили зал на две тысячи человек. Судя по одному из комментариев, в выступление была включена пародия на президента Штатов Дональда Трампа.

«Это вам не Меладзе. 30 лет «Актрису» петь. Это каждый год новое шоу!» — написал один из пользователей в комментариях. Комик, видимо, нашёл это замечание уморительным и поставил три смеющихся эмодзи.

Ранее Максим Галкин* поделился с поклонниками своим способом прогнать хандру — юморист советует пить красное вино и петь грузинские песни, особо выделив композицию «Соловей» Отара Рамишвили. Этот рецепт вызвал приступ умиления у его супруги Аллы Пугачёвой, которая поспешила признаться эстету в любви в комментариях.