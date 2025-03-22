«Концертов нет»: Карьера Джанабаевой пошла под откос из-за Меладзе

Ещё несколько лет назад певица Альбина Джанабаева блистала на российской сцене, однако теперь она снимает видео для соцсетей. Всё дело в том, что на артистку в несколько раз упал спрос, подчеркнул продюсер Сергей Дворцов. Проблема, по его словам, кроется в супруге звезды — Валерии Меладзе.

Звёздная парочка сегодня живёт за границей. Меладзе выступает для русскоязычной аудитории. Масштабы уже не те, однако музыкант всё ещё даёт концерты. А Джанабаева, поддержавшая политическую позицию мужа, и вовсе осталась без заказов.