«Концертов нет»: Карьера Джанабаевой пошла под откос из-за Меладзе
Продюсер Дворцов: На Джанабаеву в несколько раз упал спрос из-за Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / albinadzhanabaeva
Ещё несколько лет назад певица Альбина Джанабаева блистала на российской сцене, однако теперь она снимает видео для соцсетей. Всё дело в том, что на артистку в несколько раз упал спрос, подчеркнул продюсер Сергей Дворцов. Проблема, по его словам, кроется в супруге звезды — Валерии Меладзе.
Звёздная парочка сегодня живёт за границей. Меладзе выступает для русскоязычной аудитории. Масштабы уже не те, однако музыкант всё ещё даёт концерты. А Джанабаева, поддержавшая политическую позицию мужа, и вовсе осталась без заказов.
«На неё спрос упал в несколько раз. Поэтому там, где она сейчас находится с Меладзе, она записывает какие-то странные ролики для соцсетей. Делается это, чтобы снова свою значимость, популярность поднять. Как мы полагаем, там концертов у неё нет», — отметил Дворцов в интервью порталу «Страсти».
Напомним, в конце минувшего года Альбина Джанабаева начала отменять концерты в Европе из-за низкого спроса. Кроме того, Валерий Меладзе тайно посетил Россию, однако его спалили.