«Заберёт с собой»: Экстрасенс предрекла Натали несчастья после покупки могилы рядом с мужем

Певица Натали сделала неоднозначный шаг — купила себе место на кладбище рядом с могилой покойного мужа. Кроме того, артистка призналась, что ощущает контакт с ушедшим супругом, будто ведёт с ним диалоги. Известная провидица Дарья Миронова объяснила, что между Натали и ее покойным мужем Александром Рудиным существовала настолько сильная духовная связь, что даже после физической смерти он продолжает проявлять преданность к супруге.

«Вы знаете, в таких случаях, когда один из супругов рано уходит из жизни, он фактически становится хранителем для того, кто продолжает земную жизнь. В случае с Натали мы наблюдаем именно эту картину», — рассказала Миронова интернет-изданию Regions.ru.

Миронова обратила внимание на серьёзную ошибку, допущенную знаменитостью, которая способна существенно сократить продолжительность её жизни. Специалист предостерегла, что заблаговременная подготовка к похоронам (включая приобретение памятника и выбор места на кладбище) создаёт опасную энергетическую программу, неизбежно приближающую смерть.

Парапсихолог также прокомментировала частые посмертные визиты супруга певицы, интерпретируя их как двойственное предзнаменование. Хотя передаваемое сообщение носит позитивный характер (просьба о прекращении создания печальных композиций), сильная энергетическая связь между супругами может привести к фатальному исходу. Миронова подчеркнула, что переход в иной мир может произойти по различным причинам, и рекомендовала артистке прекратить беспокоить усопшего, заменив эти практики заказом церковной панихиды.