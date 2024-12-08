Галлюцинации и поражение мозга: Певица Натали в слезах описала мучения мужа перед смертью

Певица Натали, прославившаяся благодаря хитам «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина», раскрыла детали скоропостижной смерти супруга Александра Рудина. По словам звезды, последние дни жизни возлюбленного были наполнены болью.

Артистка в слезах рассказала, что перед смертью супруг боролся с депрессией. По началу врачи думали, что это постковидный симптом. Однако со временем продюсеру становилось только хуже.

«Врачи говорили, что около 20% людей сталкиваются с этим, и через несколько месяцев, принимая лекарства, они возвращаются к жизни. Я надеялась, что ему станет лучше. Но, к сожалению, его болезнь лишь ухудшалась», — призналась исполнительница в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

После очередного обострения у Рудина началась органическая депрессия, которая поразила внутренние органы, в частности, сосуды головного мозга. Супруг Натали изолировался от всех друзей и близких, часто испытывал панические атаки, не выходил из дома и порой страдал от галлюцинаций. Певица считает, что муж заранее списал себя и не верил в выздоровление.