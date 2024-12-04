«Ад при жизни»: Певица Натали впервые раскрыла детали смерти мужа

Певица Натали впервые решилась на откровенное интервью спустя год после трагической утраты мужа Александра Рудина. В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она поделилась с Лерой Кудрявцевой подробностями, которые до сих пор оставались неизвестными.

Артистка подтвердила, что Александр Рудин, с которым она прожила в браке более 30 лет и родила троих детей, покончил с собой летом 2023 года. До этого он долгое время боролся с последствиями COVID-19, что сильно сказалось на его нервной системе. Натали призналась, что никогда не думала, что будет хоронить любимого человека. «Это было как ад при жизни», — сказала певица в интервью.

По словам Натали, муж был не только её спутником жизни, но и продюсером, и другом. Натали подчеркнула, что готова была раскрыть все свои секреты только Лере Кудрявцевой, потому что доверяет ей. «Ты, я знаю, сильная, мудрая и сама многое пережила», — объяснила она свой выбор.

Натали и Александр познакомились в 1990 году на рок-фестивале, где Рудин предложил ей сотрудничество в студии звукозаписи. Натали говорила, что всегда мечтала о таком муже и сразу поняла, что Рудин — её судьба. Песня «О Боже, какой мужчина!» передаёт отношение певицы к любимому супругу.

Они поженились 24 августа 1991 года. В то время Натали было 17 лет, а её избраннику — 21 год. Стоит отметить, что их могли расписать только в случае беременности, так как певица была несовершеннолетней. Как писали в СМИ, паре разрешили пожениться благодаря хитрости: одна из подруг сделала поддельную справку о беременности Натали. Пара воспитывала троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.